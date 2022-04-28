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АПвВнг(A)-LS 1х70/16 - 10кВ

АПвВнг(A)-LS 1х70/16 - 10кВ
0.120
км
ООО «ТД «КабельСпецСтрой»
Санкт-Петербург
АПвВнг(A)-LS 1х70/16 - 10кВ
1.176
км
ООО «Химпром»
Москва
АПвВнг(A)-LS 1х70/16 - 10кВ
0.025
км
ООО «Кабельная Компания»
Москва
АПвВнг(A)-LS 1х70/16 - 10кВ
1.300
км
ООО «Ресурс Прикамья»
Пермь
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