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АПвВнг(A)-LS 1х630/95 - 10кВ

АПвВнг(A)-LS 1х630/95 - 10кВ
0.415
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
АПвВнг(A)-LS 1х630/95 - 10кВ
0.495
км
ООО «Ресурс Прикамья»
Пермь
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