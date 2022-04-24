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АПвВнг(A)-LS 1х500/70 - 20кВ

АПвВнг(A)-LS 1х500/70 - 20кВ
0.000
км
ООО «Компания ЭнергоБазис»
Одинцово
АПвВнг(A)-LS 1х500/70 - 20кВ
0.184
км
ООО «ГК Кабель-Трейд»
Москва
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