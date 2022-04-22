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АПвВнг(A)-LS 1х500/70 - 10кВ

АПвВнг(A)-LS 1х500/70 - 10кВ
0.553
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
АПвВнг(A)-LS 1х500/70 - 10кВ
0.412
км
ООО «УКС Энергия»
Москва
АПвВнг(A)-LS 1х500/70 - 10кВ
0.472
км
ООО «Новремдормаш»
Новомосковск
АПвВнг(A)-LS 1х500/70 - 10кВ
0.784
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
АПвВнг(A)-LS 1х500/70 - 10кВ
0.472
км
ООО «СаранскКабель»
Москва
АПвВнг(A)-LS 1х500/70 - 10кВ
0.784
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
АПвВнг(A)-LS 1х500/70 - 10кВ
1.170
км
ООО «Ресурс Прикамья»
Пермь
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