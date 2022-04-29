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АПвВнг(A)-LS 1х50/16 - 10кВ

АПвВнг(A)-LS 1х50/16 - 10кВ
0.298
км
ООО «Химпром»
Москва
АПвВнг(A)-LS 1х50/16 - 10кВ
2.671
км
ООО «Ресурс Прикамья»
Пермь
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