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АПвВнг(A)-LS 1х240/50 - 35кВ

АПвВнг(A)-LS 1х240/50 - 35кВ
0.510
км
ООО ТД «Ункомтех»
Киров
АПвВнг(A)-LS 1х240/50 - 35кВ
0.220
км
ООО «Энергия К»
Пермь
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