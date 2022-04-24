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АПвВнг(A)-LS 1х240/50 - 10кВ

АПвВнг(A)-LS 1х240/50 - 10кВ
6.935
км
ООО «УКС Энергия»
Москва
АПвВнг(A)-LS 1х240/50 - 10кВ
3.527
км
ООО «Компания Альянс-Кабель»
Балашиха
АПвВнг(A)-LS 1х240/50 - 10кВ
1.505
км
1 267,00 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
АПвВнг(A)-LS 1х240/50 - 10кВ
2.251
км
ООО «Ресурс Прикамья»
Пермь
АПвВнг(A)-LS 1х240/50 - 10кВ
0.033
км
ООО «ГК Кабель-Трейд»
Москва
АПвВнг(A)-LS 1х240/50 - 10кВ
0.652
км
ООО «Энергия К»
Пермь
АПвВнг(A)-LS 1х240/50 - 10кВ
0.697
км
ООО «ЭнергоСити»
Москва
АПвВнг(A)-LS 1х240/50 - 10кВ
0.110
км
1 240,00 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
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