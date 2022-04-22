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Кабели силовые
АПвВнг(A)-LS
АПвВнг(A)-LS 1х240/25 - 10кВ
АПвВнг(A)-LS 1х240/25 - 10кВ
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АПвВнг(A)-LS 1х240/25 - 10кВ
0.140
км
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АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
АПвВнг(A)-LS 1х240/25 - 10кВ
Тара:
Барабан тип 14
АПвВнг(A)-LS 1х240/25 - 10кВ
0.086
км
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ООО ТД «Ункомтех»
Киров
АПвВнг(A)-LS 1х240/25 - 10кВ
АПвВнг(A)-LS 1х240/25 - 10кВ
6.755
км
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ООО «Энергия К»
Пермь
АПвВнг(A)-LS 1х240/25 - 10кВ
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