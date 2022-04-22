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АПвВнг(A)-LS 1х240/25 - 10кВ

АПвВнг(A)-LS 1х240/25 - 10кВ
0.140
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
АПвВнг(A)-LS 1х240/25 - 10кВ
0.086
км
ООО ТД «Ункомтех»
Киров
АПвВнг(A)-LS 1х240/25 - 10кВ
6.755
км
ООО «Энергия К»
Пермь
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