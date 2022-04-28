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Кабели силовые
АПвВнг(A)-LS
АПвВнг(A)-LS 1х150/50 - 10кВ
АПвВнг(A)-LS 1х150/50 - 10кВ
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АПвВнг(A)-LS 1х150/50 - 10кВ
1.266
км
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ООО «Химпром»
Москва
АПвВнг(A)-LS 1х150/50 - 10кВ
Жильность:
мк
АПвВнг(A)-LS 1х150/50 - 10кВ
0.023
км
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ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
АПвВнг(A)-LS 1х150/50 - 10кВ
АПвВнг(A)-LS 1х150/50 - 10кВ
0.020
км
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ООО «МКК»
Екатеринбург
АПвВнг(A)-LS 1х150/50 - 10кВ
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