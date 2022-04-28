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Кабели силовые
АПвВнг(A)-LS
АПвВнг(A)-LS 1х120/35 - 10кВ
АПвВнг(A)-LS 1х120/35 - 10кВ
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АПвВнг(A)-LS 1х120/35 - 10кВ
1.144
км
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ООО «Кабельная Компания»
Москва
АПвВнг(A)-LS 1х120/35 - 10кВ
АПвВнг(A)-LS 1х120/35 - 10кВ
1.137
км
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ООО «УКС Энергия»
Москва
АПвВнг(A)-LS 1х120/35 - 10кВ
АПвВнг(A)-LS 1х120/35 - 10кВ
3.092
км
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ООО «Компания Альянс-Кабель»
Балашиха
АПвВнг(A)-LS 1х120/35 - 10кВ
АПвВнг(A)-LS 1х120/35 - 10кВ
1.250
км
914,00 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
АПвВнг(A)-LS 1х120/35 - 10кВ
АПвВнг(A)-LS 1х120/35 - 10кВ
1.312
км
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ООО «Ресурс Прикамья»
Пермь
АПвВнг(A)-LS 1х120/35 - 10кВ
АПвВнг(A)-LS 1х120/35 - 10кВ
0.450
км
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ООО «ЭнергоСити»
Москва
АПвВнг(A)-LS 1х120/35 - 10кВ
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