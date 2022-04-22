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АПвВнг(A)-ХЛ
АПвВнг(A)-ХЛ 1х70/35 - 6кВ
АПвВнг(A)-ХЛ 1х70/35 - 6кВ
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АПвВнг(A)-ХЛ 1х70/35 - 6кВ
0.945
км
625 200,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
АПвВнг(A)-ХЛ 1х70/35 - 6кВ
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