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АПвВнг(A) 3х240/35 - 10кВ

АПвВнг(A) 3х240/35 - 10кВ
0.074
км
1 790 000,00 RUB
ООО «КабельПрофРесурс»
Пермь
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