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АПвВнг
АПвВнг 1х185/35 - 64/110кВ
АПвВнг 1х185/35 - 64/110кВ
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АПвВнг 1х185/35 - 64/110кВ
0.546
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ООО «ЭлКаб+»
Екатеринбург
АПвВнг 1х185/35 - 64/110кВ
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