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АПвВГнг(A)-LS 5х25 - 1кВ

АПвВГнг(A)-LS 5х25 - 1кВ
0.155
км
ООО «Ресурс Прикамья»
Пермь
АПвВГнг(A)-LS 5х25 - 1кВ
0.513
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
АПвВГнг(A)-LS 5х25 - 1кВ
0.513
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
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