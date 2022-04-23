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АПвВГнг(A)-LS 5х240 - 1кВ

АПвВГнг(A)-LS 5х240 - 1кВ
0.650
км
ООО «Энергия К»
Пермь
АПвВГнг(A)-LS 5х240 - 1кВ
0.800
км
Стинкабель (ООО «БиКоннект»)
Москва
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