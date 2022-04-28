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АПвВГнг(A)-LS 4х70 - 1кВ

АПвВГнг(A)-LS 4х70 - 1кВ
0.078
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
АПвВГнг(A)-LS 4х70 - 1кВ
0.713
км
ООО «Химпром»
Москва
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