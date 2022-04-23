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Кабели силовые
АПвВГнг(A)-LS
АПвВГнг(A)-LS 4х185 - 1кВ
АПвВГнг(A)-LS 4х185 - 1кВ
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АПвВГнг(A)-LS 4х185 - 1кВ
0.050
км
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ООО «ЭнергоСтройПлюс»
Пермь
АПвВГнг(A)-LS 4х185 - 1кВ
№ барабана:
22
Стандарт:
ГОСТ
Год производства:
2020
АПвВГнг(A)-LS 4х185 - 1кВ
0.717
км
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ООО «Кама-КабСбыт»
Пермь
АПвВГнг(A)-LS 4х185 - 1кВ
Стандарт:
ГОСТ Р
АПвВГнг(A)-LS 4х185 - 1кВ
1.410
км
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Стинкабель (ООО «БиКоннект»)
Москва
АПвВГнг(A)-LS 4х185 - 1кВ
АПвВГнг(A)-LS 4х185 - 1кВ
0.418
км
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ООО «Химпром»
Москва
АПвВГнг(A)-LS 4х185 - 1кВ
Жильность:
мс
АПвВГнг(A)-LS 4х185 - 1кВ
1.226
км
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ООО «Химпром»
Москва
АПвВГнг(A)-LS 4х185 - 1кВ
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