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Кабели силовые
АПвВГнг(A)-LS
АПвВГнг(A)-LS 4х150 - 1кВ
АПвВГнг(A)-LS 4х150 - 1кВ
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АПвВГнг(A)-LS 4х150 - 1кВ
0.790
км
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ООО «Кама-КабСбыт»
Пермь
АПвВГнг(A)-LS 4х150 - 1кВ
Стандарт:
ГОСТ Р
АПвВГнг(A)-LS 4х150 - 1кВ
0.193
км
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ООО «Химпром»
Москва
АПвВГнг(A)-LS 4х150 - 1кВ
Жильность:
мс
АПвВГнг(A)-LS 4х150 - 1кВ
0.725
км
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ООО «Химпром»
Москва
АПвВГнг(A)-LS 4х150 - 1кВ
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