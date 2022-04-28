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АПвВГ 4х50
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АПвВГ 4х50
0.190
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ООО «ДонЭлектроКомплект»
Ростов-на-Дону
АПвВГ 4х50
АПвВГ 4х50
0.792
км
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ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
АПвВГ 4х50
АПвВГ 4х50
0.350
км
320,00 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
АПвВГ 4х50
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