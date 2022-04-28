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АПвПг 3х(1х150/16)+А70 - 10кВ

АПвПг 3х(1х150/16)+А70 - 10кВ
0.504
км
ООО «НПК «ЭлектроКомплекс»
Краснодар
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