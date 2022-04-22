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АПвПг 1х630/35 - 10кВ

АПвПг 1х630/35 - 10кВ
1.596
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
АПвПг 1х630/35 - 10кВ
0.685
км
1 280 400,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
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