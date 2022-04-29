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АПвПг 1х150/25 - 6кВ

АПвПг 1х150/25 - 6кВ
0.910
км
ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
АПвПг 1х150/25 - 6кВ
0.140
км
ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
АПвПг 1х150/25 - 6кВ
0.096
км
ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
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