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АПвП 1х800/50 - 10кВ

АПвП 1х800/50 - 10кВ
0.233
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
АПвП 1х800/50 - 10кВ
0.233
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
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