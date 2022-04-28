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АПвП 1х630/70 - 10кВ

АПвП 1х630/70 - 10кВ
0.355
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
АПвП 1х630/70 - 10кВ
0.266
км
ООО «Элетех»
Пермь
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