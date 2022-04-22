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АПвП 1х240/50 - 35кВ

АПвП 1х240/50 - 35кВ
0.123
км
900 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
АПвП 1х240/50 - 35кВ
0.205
км
ООО «Энергия К»
Пермь
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