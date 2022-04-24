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АПвП 1х240/25 - 10кВ

АПвП 1х240/25 - 10кВ
0.062
км
300,00 RUB
ООО «Группа Сервал»
Москва
АПвП 1х240/25 - 10кВ
3.788
км
ООО «Энергия К»
Пермь
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