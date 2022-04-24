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АПвКсВнг(A)
АПвКсВнг(A) 1х150/50 - 35кВ
АПвКсВнг(A) 1х150/50 - 35кВ
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АПвКсВнг(A) 1х150/50 - 35кВ
0.046
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ООО «Энергия К»
Пермь
АПвКсВнг(A) 1х150/50 - 35кВ
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