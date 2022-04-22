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АПвБВнг(A)-LS 3х240/25 - 10кВ

АПвБВнг(A)-LS 3х240/25 - 10кВ
0.128
км
1 939 100,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
АПвБВнг(A)-LS 3х240/25 - 10кВ
0.810
км
ООО «Химпром»
Москва
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