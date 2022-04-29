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АПвБВнг(A)-LS 3х150/25 - 10кВ

АПвБВнг(A)-LS 3х150/25 - 10кВ
0.969
км
ООО «Химпром»
Москва
АПвБВнг(A)-LS 3х150/25 - 10кВ
0.127
км
ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
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