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АПвБВнг(A)-LS
АПвБВнг(A)-LS 3х120/16 - 15кВ
АПвБВнг(A)-LS 3х120/16 - 15кВ
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АПвБВнг(A)-LS 3х120/16 - 15кВ
0.146
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ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
АПвБВнг(A)-LS 3х120/16 - 15кВ
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