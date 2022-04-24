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АПвБВ 3х50/50 - 10кВ

АПвБВ 3х50/50 - 10кВ
0.114
км
ООО «ЭлектроСнаб»
Нижний Новгород
АПвБВ 3х50/50 - 10кВ
0.115
км
ООО «Энергия К»
Пермь
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