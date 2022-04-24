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АПвБШвнг(B) 4х185 - 1кВ

АПвБШвнг(B) 4х185 - 1кВ
0.053
км
ООО «Уралкабельпром»
Пермь
АПвБШвнг(B) 4х185 - 1кВ
2.207
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
АПвБШвнг(B) 4х185 - 1кВ
0.865
км
ООО «СаранскКабель»
Новосибирск
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