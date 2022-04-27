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Кабели силовые
АПвБШвнг(B)
АПвБШвнг(B) 4х120 - 1кВ
АПвБШвнг(B) 4х120 - 1кВ
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АПвБШвнг(B) 4х120 - 1кВ
0.315
км
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ООО ТД «Ункомтех»
Киров
АПвБШвнг(B) 4х120 - 1кВ
АПвБШвнг(B) 4х120 - 1кВ
0.079
км
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ООО «СаранскКабель»
Саранск
АПвБШвнг(B) 4х120 - 1кВ
АПвБШвнг(B) 4х120 - 1кВ
1.384
км
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ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Новосибирск
АПвБШвнг(B) 4х120 - 1кВ
АПвБШвнг(B) 4х120 - 1кВ
1.090
км
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ООО «СаранскКабель»
Новосибирск
АПвБШвнг(B) 4х120 - 1кВ
АПвБШвнг(B) 4х120 - 1кВ
0.079
км
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ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
АПвБШвнг(B) 4х120 - 1кВ
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