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Кабели силовые
АПвБШвнг(A)-LS
АПвБШвнг(A)-LS 4х150 - 1кВ
АПвБШвнг(A)-LS 4х150 - 1кВ
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АПвБШвнг(A)-LS 4х150 - 1кВ
0.770
км
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ООО «Компания Кабельный Комплекс»
Пермь
АПвБШвнг(A)-LS 4х150 - 1кВ
АПвБШвнг(A)-LS 4х150 - 1кВ
0.129
км
899 100,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
АПвБШвнг(A)-LS 4х150 - 1кВ
АПвБШвнг(A)-LS 4х150 - 1кВ
2.030
км
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ООО ТД «ЗапСиб»
Новосибирск
АПвБШвнг(A)-LS 4х150 - 1кВ
АПвБШвнг(A)-LS 4х150 - 1кВ
0.681
км
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ИП Мартюшев Е.А.
Омск
АПвБШвнг(A)-LS 4х150 - 1кВ
АПвБШвнг(A)-LS 4х150 - 1кВ
0.197
км
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ИП Мартюшев Е.А.
Омск
АПвБШвнг(A)-LS 4х150 - 1кВ
АПвБШвнг(A)-LS 4х150 - 1кВ
0.797
км
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ООО «Новые Решения»
Москва
АПвБШвнг(A)-LS 4х150 - 1кВ
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