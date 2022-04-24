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АПвБШвнг(A)-LS 4х120 - 1кВ

АПвБШвнг(A)-LS 4х120 - 1кВ
1.330
км
ООО «Компания Кабельный Комплекс»
Пермь
АПвБШвнг(A)-LS 4х120 - 1кВ
0.087
км
699 400,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
АПвБШвнг(A)-LS 4х120 - 1кВ
0.210
км
ООО «Ресурс Прикамья»
Пермь
АПвБШвнг(A)-LS 4х120 - 1кВ
1.600
км
ООО ТД «ЗапСиб»
Новосибирск
АПвБШвнг(A)-LS 4х120 - 1кВ
0.180
км
ООО «ПрофЭнергоКабель»
Челябинск
АПвБШвнг(A)-LS 4х120 - 1кВ
0.255
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
АПвБШвнг(A)-LS 4х120 - 1кВ
0.164
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
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