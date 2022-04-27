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АПвБШвнг(A)-LS 3х240+1х120 - 1кВ

АПвБШвнг(A)-LS 3х240+1х120 - 1кВ
1.480
км
ООО «СаранскКабель»
Краснодар
АПвБШвнг(A)-LS 3х240+1х120 - 1кВ
1.480
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Краснодар
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