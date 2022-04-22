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АПвБШвнг(A)-LS 1х185 - 1кВ

АПвБШвнг(A)-LS 1х185 - 1кВ
7.079
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
АПвБШвнг(A)-LS 1х185 - 1кВ
1.378
км
309 800,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
АПвБШвнг(A)-LS 1х185 - 1кВ
0.535
км
ООО ТД «Ункомтех»
Киров
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