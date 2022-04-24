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Кабели силовые
АПвБШв
АПвБШв 5х16
АПвБШв 5х16
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АПвБШв 5х16
0.039
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ООО «КабельГрупп»
Уфа
АПвБШв 5х16
АПвБШв 5х16
0.025
км
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ЗАО «Кристалл»
Киров
АПвБШв 5х16
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