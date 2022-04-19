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Кабели силовые
АПвБШв
АПвБШв 4х70 - 1кВ
АПвБШв 4х70 - 1кВ
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АПвБШв 4х70 - 1кВ
0.126
км
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ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
АПвБШв 4х70 - 1кВ
Тара:
барабан № 12
АПвБШв 4х70 - 1кВ
0.083
км
515 600,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
АПвБШв 4х70 - 1кВ
АПвБШв 4х70 - 1кВ
0.265
км
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АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
АПвБШв 4х70 - 1кВ
Тара:
Барабан тип 14
АПвБШв 4х70 - 1кВ
1.439
км
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ООО «Квин»
Пермь
АПвБШв 4х70 - 1кВ
Стандарт:
ГОСТ
Тара:
бар.12(п)
АПвБШв 4х70 - 1кВ
0.021
км
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ООО «Кабель комплект»
Челябинск
АПвБШв 4х70 - 1кВ
АПвБШв 4х70 - 1кВ
0.006
км
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ООО «Кабель комплект»
Челябинск
АПвБШв 4х70 - 1кВ
АПвБШв 4х70 - 1кВ
0.252
км
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ООО «Феррум-МК»
Краснодар
АПвБШв 4х70 - 1кВ
АПвБШв 4х70 - 1кВ
0.186
км
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ООО «Кабель комплект»
Челябинск
АПвБШв 4х70 - 1кВ
АПвБШв 4х70 - 1кВ
0.037
км
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ООО &quot;ЭЛЕКТРОТЕХ&quot;
Саратов
АПвБШв 4х70 - 1кВ
АПвБШв 4х70 - 1кВ
0.020
км
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ООО «ККЗ «ЕвКабель»
Евпатория
АПвБШв 4х70 - 1кВ
АПвБШв 4х70 - 1кВ
0.155
км
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ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
АПвБШв 4х70 - 1кВ
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