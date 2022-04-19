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Кабели силовые
АПвБШв
АПвБШв 4х185 - 1кВ
АПвБШв 4х185 - 1кВ
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АПвБШв 4х185 - 1кВ
2.950
км
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Стинкабель (ООО «БиКоннект»)
Москва
АПвБШв 4х185 - 1кВ
АПвБШв 4х185 - 1кВ
0.130
км
724,14 RUB
ООО «СКТ Групп»
Псков
АПвБШв 4х185 - 1кВ
АПвБШв 4х185 - 1кВ
0.920
км
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ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
АПвБШв 4х185 - 1кВ
АПвБШв 4х185 - 1кВ
2.522
км
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АО «Завод «ЧувашКабель»
Чебоксары
АПвБШв 4х185 - 1кВ
АПвБШв 4х185 - 1кВ
0.526
км
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ООО «Квин»
Пермь
АПвБШв 4х185 - 1кВ
Стандарт:
ГОСТ
Тара:
бар.20(о)
АПвБШв 4х185 - 1кВ
0.145
км
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ООО «Квин»
Пермь
АПвБШв 4х185 - 1кВ
Стандарт:
ГОСТ
Тара:
бар.18(п)
АПвБШв 4х185 - 1кВ
0.005
км
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ООО «Кабель комплект»
Челябинск
АПвБШв 4х185 - 1кВ
АПвБШв 4х185 - 1кВ
0.022
км
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ООО «Кабель комплект»
Челябинск
АПвБШв 4х185 - 1кВ
АПвБШв 4х185 - 1кВ
4.372
км
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ООО «Феррум-МК»
Краснодар
АПвБШв 4х185 - 1кВ
АПвБШв 4х185 - 1кВ
0.110
км
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ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
АПвБШв 4х185 - 1кВ
АПвБШв 4х185 - 1кВ
0.150
км
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ИП Мартюшев Е.А.
Омск
АПвБШв 4х185 - 1кВ
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