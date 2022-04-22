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АПвБШв 4х16 - 1кВ

АПвБШв 4х16 - 1кВ
0.361
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
АПвБШв 4х16 - 1кВ
0.128
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
АПвБШв 4х16 - 1кВ
0.100
км
ЗАО «Кристалл»
Киров
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