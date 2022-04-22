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Кабель и провод
Кабели силовые
АПвБШв
АПвБШв 4х150 - 1кВ
АПвБШв 4х150 - 1кВ
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АПвБШв 4х150 - 1кВ
0.049
км
929 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
АПвБШв 4х150 - 1кВ
АПвБШв 4х150 - 1кВ
0.079
км
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ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
АПвБШв 4х150 - 1кВ
Тара:
барабан №17
АПвБШв 4х150 - 1кВ
2.000
км
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Стинкабель (ООО «БиКоннект»)
Москва
АПвБШв 4х150 - 1кВ
АПвБШв 4х150 - 1кВ
2.561
км
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АО «Завод «ЧувашКабель»
Чебоксары
АПвБШв 4х150 - 1кВ
АПвБШв 4х150 - 1кВ
0.135
км
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ООО «Квин»
Пермь
АПвБШв 4х150 - 1кВ
Стандарт:
ГОСТ
Тара:
бар.14(п)
АПвБШв 4х150 - 1кВ
0.184
км
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ООО «Квин»
Пермь
АПвБШв 4х150 - 1кВ
Стандарт:
ГОСТ
Тара:
бар.22(п)
АПвБШв 4х150 - 1кВ
0.090
км
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ООО «Кабель комплект»
Челябинск
АПвБШв 4х150 - 1кВ
АПвБШв 4х150 - 1кВ
0.149
км
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ООО «Политех»
Челябинск
АПвБШв 4х150 - 1кВ
АПвБШв 4х150 - 1кВ
0.007
км
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ООО «Кабель комплект»
Челябинск
АПвБШв 4х150 - 1кВ
АПвБШв 4х150 - 1кВ
0.010
км
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ООО «Кабель комплект»
Челябинск
АПвБШв 4х150 - 1кВ
АПвБШв 4х150 - 1кВ
0.010
км
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ООО «Кабель комплект»
Челябинск
АПвБШв 4х150 - 1кВ
АПвБШв 4х150 - 1кВ
1.830
км
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ООО «Феррум-МК»
Краснодар
АПвБШв 4х150 - 1кВ
АПвБШв 4х150 - 1кВ
0.039
км
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ООО &quot;ЭЛЕКТРОТЕХ&quot;
Саратов
АПвБШв 4х150 - 1кВ
АПвБШв 4х150 - 1кВ
0.108
км
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ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
АПвБШв 4х150 - 1кВ
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