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Кабели силовые
АПвБШп(г)
АПвБШп(г) 4х50 - 1кВ
АПвБШп(г) 4х50 - 1кВ
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АПвБШп(г) 4х50 - 1кВ
2.005
км
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ООО «Элис-Групп»
Москва
АПвБШп(г) 4х50 - 1кВ
АПвБШп(г) 4х50 - 1кВ
0.522
км
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ООО ТД «Ункомтех»
Киров
АПвБШп(г) 4х50 - 1кВ
АПвБШп(г) 4х50 - 1кВ
1.483
км
446,00 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
АПвБШп(г) 4х50 - 1кВ
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