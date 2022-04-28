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АПвБШп(г)
АПвБШп(г) 4х35 - 1кВ
АПвБШп(г) 4х35 - 1кВ
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АПвБШп(г) 4х35 - 1кВ
2.698
км
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ООО «УКС Энергия»
Москва
АПвБШп(г) 4х35 - 1кВ
АПвБШп(г) 4х35 - 1кВ
Под заказ
м
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ООО «Элис-Групп»
Москва
АПвБШп(г) 4х35 - 1кВ
АПвБШп(г) 4х35 - 1кВ
1.598
км
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ООО «УКС Энергия»
Москва
АПвБШп(г) 4х35 - 1кВ
АПвБШп(г) 4х35 - 1кВ
0.225
км
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ООО «ГК Кабель-Трейд»
Москва
АПвБШп(г) 4х35 - 1кВ
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