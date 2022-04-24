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Кабели силовые
АПвБШп
АПвБШп 4х95 - 1кВ
АПвБШп 4х95 - 1кВ
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АПвБШп 4х95 - 1кВ
1.192
км
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ООО «КабельГрупп»
Уфа
АПвБШп 4х95 - 1кВ
АПвБШп 4х95 - 1кВ
0.050
км
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ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
АПвБШп 4х95 - 1кВ
Тара:
барабан №10
АПвБШп 4х95 - 1кВ
0.015
км
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ООО «Кабель-Комплект»
Санкт-Петербург
АПвБШп 4х95 - 1кВ
АПвБШп 4х95 - 1кВ
Под заказ
м
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ООО «Элис-Групп»
Москва
АПвБШп 4х95 - 1кВ
АПвБШп 4х95 - 1кВ
0.300
км
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ООО «Кабельная Компания «ИНТРО»
Екатеринбург
АПвБШп 4х95 - 1кВ
АПвБШп 4х95 - 1кВ
1.485
км
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АО «Завод «ЧувашКабель»
Чебоксары
АПвБШп 4х95 - 1кВ
АПвБШп 4х95 - 1кВ
0.028
км
698,31 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
АПвБШп 4х95 - 1кВ
АПвБШп 4х95 - 1кВ
0.266
км
615,00 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
АПвБШп 4х95 - 1кВ
АПвБШп 4х95 - 1кВ
1.877
км
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АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
АПвБШп 4х95 - 1кВ
АПвБШп 4х95 - 1кВ
0.112
км
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ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
АПвБШп 4х95 - 1кВ
АПвБШп 4х95 - 1кВ
0.895
км
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ИП Мартюшев Е.А.
Омск
АПвБШп 4х95 - 1кВ
АПвБШп 4х95 - 1кВ
1.514
км
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ООО «Кабельмаг»
Москва
АПвБШп 4х95 - 1кВ
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