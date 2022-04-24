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АПвБШп
АПвБШп 4х70 - 1кВ
АПвБШп 4х70 - 1кВ
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АПвБШп 4х70 - 1кВ
1.852
км
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ООО «КабельГрупп»
Уфа
АПвБШп 4х70 - 1кВ
АПвБШп 4х70 - 1кВ
0.546
км
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ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
АПвБШп 4х70 - 1кВ
Тара:
бухта
АПвБШп 4х70 - 1кВ
4.040
км
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ООО «Кабель-Комплект»
Санкт-Петербург
АПвБШп 4х70 - 1кВ
АПвБШп 4х70 - 1кВ
0.283
км
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ООО «Элис-Групп»
Москва
АПвБШп 4х70 - 1кВ
АПвБШп 4х70 - 1кВ
0.064
км
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ООО «ЭТМС»
Подольск
АПвБШп 4х70 - 1кВ
АПвБШп 4х70 - 1кВ
0.748
км
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ООО «Нокстон 2000»
Москва
АПвБШп 4х70 - 1кВ
АПвБШп 4х70 - 1кВ
0.469
км
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ООО «СаранскКабель»
Саранск
АПвБШп 4х70 - 1кВ
АПвБШп 4х70 - 1кВ
0.469
км
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ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
АПвБШп 4х70 - 1кВ
АПвБШп 4х70 - 1кВ
1.871
км
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АО «Завод «ЧувашКабель»
Чебоксары
АПвБШп 4х70 - 1кВ
АПвБШп 4х70 - 1кВ
1.883
км
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АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
АПвБШп 4х70 - 1кВ
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