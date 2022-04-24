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АПвБШп 4х50 - 1кВ

АПвБШп 4х50 - 1кВ
0.103
км
ООО «Кабель-Комплект»
Санкт-Петербург
АПвБШп 4х50 - 1кВ
0.247
км
ООО «УКС Энергия»
Москва
АПвБШп 4х50 - 1кВ
3.688
км
АО «Завод «ЧувашКабель»
Чебоксары
АПвБШп 4х50 - 1кВ
3.188
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
АПвБШп 4х50 - 1кВ
0.101
км
ЗАО «Кристалл»
Киров
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