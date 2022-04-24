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АПвБШп
АПвБШп 4х25 - 1кВ
АПвБШп 4х25 - 1кВ
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АПвБШп 4х25 - 1кВ
0.366
км
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ООО «Кабель-Комплект»
Санкт-Петербург
АПвБШп 4х25 - 1кВ
АПвБШп 4х25 - 1кВ
Под заказ
м
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ООО «Элис-Групп»
Москва
АПвБШп 4х25 - 1кВ
АПвБШп 4х25 - 1кВ
0.275
км
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ООО «УКС Энергия»
Москва
АПвБШп 4х25 - 1кВ
АПвБШп 4х25 - 1кВ
0.076
км
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АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
АПвБШп 4х25 - 1кВ
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