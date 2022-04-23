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Кабели силовые
АПвБШп
АПвБШп 4х120 - 1кВ
АПвБШп 4х120 - 1кВ
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АПвБШп 4х120 - 1кВ
1.040
км
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ООО «КабельГрупп»
Уфа
АПвБШп 4х120 - 1кВ
АПвБШп 4х120 - 1кВ
0.138
км
720 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
АПвБШп 4х120 - 1кВ
АПвБШп 4х120 - 1кВ
0.070
км
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ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
АПвБШп 4х120 - 1кВ
Тара:
барабан № 12
АПвБШп 4х120 - 1кВ
20.700
км
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Стинкабель (ООО «БиКоннект»)
Москва
АПвБШп 4х120 - 1кВ
АПвБШп 4х120 - 1кВ
Под заказ
м
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ООО «Кабель-Комплект»
Санкт-Петербург
АПвБШп 4х120 - 1кВ
АПвБШп 4х120 - 1кВ
0.860
км
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ООО «Кабель-Комплект»
Санкт-Петербург
АПвБШп 4х120 - 1кВ
АПвБШп 4х120 - 1кВ
0.875
км
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ООО «Элис-Групп»
Москва
АПвБШп 4х120 - 1кВ
АПвБШп 4х120 - 1кВ
0.068
км
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ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
АПвБШп 4х120 - 1кВ
АПвБШп 4х120 - 1кВ
0.224
км
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ООО «СКТ Групп»
Псков
АПвБШп 4х120 - 1кВ
АПвБШп 4х120 - 1кВ
6.968
км
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АО «Завод «ЧувашКабель»
Чебоксары
АПвБШп 4х120 - 1кВ
АПвБШп 4х120 - 1кВ
2.333
км
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ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
АПвБШп 4х120 - 1кВ
АПвБШп 4х120 - 1кВ
0.068
км
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ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
АПвБШп 4х120 - 1кВ
АПвБШп 4х120 - 1кВ
10.420
км
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АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
АПвБШп 4х120 - 1кВ
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