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АПвБПг 3х150/25 - 10кВ

АПвБПг 3х150/25 - 10кВ
0.280
км
ООО «Кама-КабСбыт»
Пермь
АПвБПг 3х150/25 - 10кВ
1.163
км
ООО «Химпром»
Москва
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